Grazer Stadion-Runde wieder ohne echte Ergebnisse

Planungsbeschluss doch nicht im Oktober

Im Anschluss betonten Eber und Bürgermeisterin Elke Kahr (war verhindert) zwar die konstruktiven Gespräche, einen wirklich entscheidenden Schritt weiter, kam man in der Sache allerdings nicht. Für Fußball-Fans gewiss positiv: Die Politik stellte noch einmal klar, an der großen Umbauvariante festhalten zu wollen. Der für Oktober avisierte Planungsbeschluss im Gemeinderat wird sich aber nicht ausgehen – hierfür sind noch Details zu klären, man hoffe aber, dass es sich zumindest heuer noch ausgehen wird.