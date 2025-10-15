Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weiter warten

Grazer Stadion-Runde wieder ohne echte Ergebnisse

Steiermark
15.10.2025 16:56
Die Zukunft des Grazer Stadions ist weiter ungewiss.
Die Zukunft des Grazer Stadions ist weiter ungewiss.(Bild: Jauschowetz Christian)

Am Mittwoch verhandelte die Grazer Stadtpolitik wieder einmal mit Vertretern von Sturm und GAK über die Zukunft des Liebenauer Stadions. Echte Ergebnisse blieben abermals aus. Die Politik stellte jedoch neuerlich klar, an der großen Umbauvariante festhalten zu wollen.

0 Kommentare

Längst haben auch Beteiligte den Überblick verloren, wie viele Gesprächsrunden es zum Thema Stadion in Graz schon gegeben hat. Am Mittwoch gab‘s jedenfalls den nächsten Akt. In der Merkur Arena gab‘s den nächsten Austausch zwischen Vertretern der Politik (Stadtrat Manfred Eber/KPÖ, SPÖ-Klubobfrau Daniela Schlüsselberger und Karl Dreisiebner/Grüne), sowie den Vereinen Sturm und GAK und Stadtbaudirektor Bertram Werle. 

Planungsbeschluss doch nicht im Oktober
Im Anschluss betonten Eber und Bürgermeisterin Elke Kahr (war verhindert) zwar die konstruktiven Gespräche, einen wirklich entscheidenden Schritt weiter, kam man in der Sache allerdings nicht. Für Fußball-Fans gewiss positiv: Die Politik stellte noch einmal klar, an der großen Umbauvariante festhalten zu wollen. Der für Oktober avisierte Planungsbeschluss im Gemeinderat wird sich aber nicht ausgehen – hierfür sind noch Details zu klären, man hoffe aber, dass es sich zumindest heuer noch ausgehen wird.

Die technischen Planungen seien aber weitgehend abgeschlossen. „Jetzt arbeiten die Stadt und die beiden Bundesligavereine gemeinsam konstruktiv an einer Lösung, die einerseits die Anforderungen an ein modernes Stadion erfüllt und andererseits finanziell realistisch ist“, wird Kahr in einer Aussendung der Stadt zitiert.

Lesen Sie auch:
Der SK Sturm möchte sich mit 30 Millionen Euro am Umbau in Liebenau beteiligen.
Elke Kahr unter Druck
Sturm hat Match ums Grazer Stadion neu eröffnet
08.10.2025
Krone Plus Logo
Boss Jauk stellt klar:
Sturm will 30 Millionen Euro für Stadion zahlen
07.10.2025

Die Stadt will jetzt ein Betreiber- und Vermarktungskonzept erarbeiten und dann den Klubs präsentieren. Sturm legte, wie berichtet, dies bereits am Montag vor. Der Meister möchte sich mit 30 Millionen Euro am Umbau beteiligen und dafür als Gegenleistung die Vermarktungsrechte am neuen Stadion. GAK-Boss Rene Ziesler stellte am Mittwoch neuerlich klar, dass die Roten keinesfalls als Untermieter von Sturm in Liebenau spielen werden. Eine echte Lösung in der Grazer Stadion-Frage erscheint auch deshalb noch lange nicht in Sicht.

Porträt von Marcus Stoimaier
Marcus Stoimaier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.031 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
215.892 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
121.493 mal gelesen
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf