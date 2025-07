Den Krankenkassen eine Diät verordnen

Schmalere Strukturen zu bilden oder gar einen Sparkurs zu fahren, scheinen bei der ÖGK Tabus zu sein – außer freilich bei den Leistungen an die Zwangsversicherten, die gefühlt immer weniger werden. Es ist also höchst an der Zeit, dass hier entstaubt und aufgeräumt wird. Dass die üblichen Verdächtigen nun aufschreien, um ihre Pfründe zu sichern, darf kein Hindernis sein.