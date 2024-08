Immer mehr Bankfilialen machen dicht

Gleichzeitig seien die Gebühren sukzessive in die Höhe geklettert. Seit dem Jahr 2005 ging es im Schnitt über alle Bankleistungen um rund 50 Prozent hinauf. Den größten Sprung machten die Kosten für Kontoführung, Depot & Co. aber zwischen 2021 und 2023. In den zwei Jahren legten die Gebühren – angetrieben durch die hohe Inflation – um satte 23 Prozent zu. „Die Banken verdienen ohnehin an höheren Zinszahlungen ihrer Kunden. Dennoch haben sie auch die Gebühren hinaufgeschraubt, ohne ein besseres Service anzubieten“, meint Picek.