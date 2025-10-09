Warum so viele Wiener jetzt aufs Rad steigen

Wenn sich die Blätter färben und die Luft frischer wird, steigen in Wien die Radzahlen. Laut aktuellem Bericht des VCÖ („Mobilität mit Zukunft“) zählt der Oktober zu den beliebtesten Monaten fürs Radfahren in der Bundeshauptstadt: Rund 894.000 Radler wurden im Vorjahr allein an den 17 städtischen Zählstellen registriert – rund 15 Prozent mehr als im Frühling.