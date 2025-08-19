Aischylos & Shakespeare: Klassiker im Amphitheater

Eröffnet wird das Festival am Samstag, 23. August, mit „Odysseus“ – einer poetischen Reise vom Ufer der Donau bis nach Ithaka. Autor Alessandro Miano und die theatralische Vision von Mattia Sebastian Giorgetti untergraben dabei die patriarchale Erzählung, die seit Jahrhunderten Odysseus feiert, indem sie die Königin von Ithaka zur Zeugin und Richterin einer Welt machen, die auf Blut und der Verherrlichung männlicher Macht gebaut ist.