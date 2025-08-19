Aischylos & Shakespeare: Klassiker im Amphitheater

Das internationale Theaterfestival „Art Carnuntum“ unter der Leitung von Constantina Bordin bringt im 36. Jahr seines Bestehens drei beachtenswerte Produktionen auf die Bühne des antiken Amphitheaters Petronell in Niederösterreich. Start ist am Samstag, 23. August.
Seit 36 Jahren findet in der niederösterreichischen Römerstadt Carnuntum alljährlich ein internationales Theaterfestival statt, das modern inszenierte Werke des klassischen Welttheaters aufführt.
„Dieses Jahr ist es mir mit viel Mut und Herzblut gelungen, ein sehr aufwendiges Programm auf die Beine zu stellen“, sagt, „Art Carnuntum“-Intendantin Constantina Bordin, „und ich freue mich ganz besonders, dass ich das Griechische Nationaltheater mit einer bedeutenden Inszenierung nach Österreich bringen kann!“
Theaterlegende Theodoros Terzopoulos bespielt das antike Amphitheater mit seiner monumentalen Produktion der gesamten „Orestie“ von Aischylos. „Ein einmaliger Moment, den man nur hier erleben kann“, so Bordin, „das Amphitheater ist ein Raum mit besonderer Aura, der das Geschehen auf seiner Bühne nicht nur rahmt, sondern vertieft. Eine ästhetische Erfahrung unter freiem Himmel!“
Eröffnet wird das Festival am Samstag, 23. August, mit „Odysseus“ – einer poetischen Reise vom Ufer der Donau bis nach Ithaka. Autor Alessandro Miano und die theatralische Vision von Mattia Sebastian Giorgetti untergraben dabei die patriarchale Erzählung, die seit Jahrhunderten Odysseus feiert, indem sie die Königin von Ithaka zur Zeugin und Richterin einer Welt machen, die auf Blut und der Verherrlichung männlicher Macht gebaut ist.
Ein weiteres Highlight ist William Shakespeares Komödie „Was ihr wollt“, dargeboten von The Lord Chamberlain’s Men – Shakespeares legendärer Originaltruppe, die auch heuer wieder exklusiv bei „Art Carnuntum“ in Österreich zu erleben ist.
Kommentare
