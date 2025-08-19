Vorteilswelt
Art Carnuntum

Aischylos & Shakespeare: Klassiker im Amphitheater

Kultur
19.08.2025 09:55
Das Griechische Nationaltheater gastiert mit der „Orestie“ von Aischylos in Carnuntum
Das Griechische Nationaltheater gastiert mit der „Orestie“ von Aischylos in Carnuntum(Bild: Johanna Weber/Art Carnuntum)

Das internationale Theaterfestival „Art Carnuntum“ unter der Leitung von Constantina Bordin bringt im 36. Jahr seines Bestehens drei beachtenswerte Produktionen auf die Bühne des antiken Amphitheaters Petronell in Niederösterreich. Start ist am Samstag, 23. August.

Seit 36 Jahren findet in der niederösterreichischen Römerstadt Carnuntum alljährlich ein internationales Theaterfestival statt, das modern inszenierte Werke des klassischen Welttheaters aufführt.

„Dieses Jahr ist es mir mit viel Mut und Herzblut gelungen, ein sehr aufwendiges Programm auf die Beine zu stellen“, sagt, „Art Carnuntum“-Intendantin Constantina Bordin, „und ich freue mich ganz besonders, dass ich das Griechische Nationaltheater mit einer bedeutenden Inszenierung nach Österreich bringen kann!“

„Art Carnuntum“-Intendantin Constantina Bordin: „Unsere Besucher kommen aus ganz Österreich und ...
„Art Carnuntum“-Intendantin Constantina Bordin: „Unsere Besucher kommen aus ganz Österreich und vielen Ländern der Welt!“(Bild: Art Carnuntum)

Theaterlegende Theodoros Terzopoulos bespielt das antike Amphitheater mit seiner monumentalen Produktion der gesamten „Orestie“ von Aischylos. „Ein einmaliger Moment, den man nur hier erleben kann“, so Bordin, „das Amphitheater ist ein Raum mit besonderer Aura, der das Geschehen auf seiner Bühne nicht nur rahmt, sondern vertieft. Eine ästhetische Erfahrung unter freiem Himmel!“

Spektakulär: die „Orestie“ des griechischen Theatermachers Theodoros Terzopoulos
Spektakulär: die „Orestie“ des griechischen Theatermachers Theodoros Terzopoulos(Bild: Copyright/Foto:JOHANNA WEBER)
(Bild: Art Carnuntum/Johanna Weber)
(Bild: JOHANNA WEBER)

Eröffnet wird das Festival am Samstag, 23. August, mit „Odysseus“ – einer poetischen Reise vom Ufer der Donau bis nach Ithaka. Autor Alessandro Miano und die theatralische Vision von Mattia Sebastian Giorgetti untergraben dabei die patriarchale Erzählung, die seit Jahrhunderten Odysseus feiert, indem sie die Königin von Ithaka zur Zeugin und Richterin einer Welt machen, die auf Blut und der Verherrlichung männlicher Macht gebaut ist.

Allgemeine Infos

  • „Odysseus“: 23. August
  • „Orestie“: 29. und 30. August
  •  „Was ihr wollt“: 5., 6. und 7. September
  • Beginn der Vorstellungen jeweils 19.30 Uhr
  • Service: Shuttlebusse von und zur Wiener Staatsoper
  • Karten: artcarnuntum.com

Ein weiteres Highlight ist William Shakespeares Komödie „Was ihr wollt“, dargeboten von The Lord Chamberlain’s Men – Shakespeares legendärer Originaltruppe, die auch heuer wieder exklusiv bei „Art Carnuntum“ in Österreich zu erleben ist.

Stefan Weinberger
Stefan Weinberger
