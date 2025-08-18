Showdown in Washington, Glocken-Krimi und Wohnen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj trifft auf Donald Trump, an seiner Seite Europas Partner. Während die „Koalition der Willigen“ auf Sicherheitsgarantien hofft, stellt Trump allerdings harte Bedingungen. Und: In Asten sorgte nächtliches Glockengeläut der Pfarrkirche gleich zweimal hintereinander für große Aufregung. Außerdem: Schlechte Nachrichten für Wohnungssuchende: Die Preise sind nicht mehr in Sinkflug. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Jana Elena Pasching.