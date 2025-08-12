Todestag Lugner, Video-Überwachung und Leichenfund

Ein Jahr nach Richard Lugners Tod steht sein Nachlass weiter im Mittelpunkt: Wie gestaltet sich die Zukunft seines Vermächtnisses? Und welche Spuren hinterlässt er noch in der Wiener Gesellschaft? Und: Mehr Kameras, mehr Kontrolle. Innenminister Gerhard Karner treibt die Videoüberwachung in Österreich voran. Außerdem: Ein mysteriöser Leichenfund in den Stubaier Alpen in Tirol beschäftigt die Polizei. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.