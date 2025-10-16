Bekannter Elektro-Betrieb aus Graz muss aufhören

Die EF Elektrowaren Handels GmbH, bis Anfang September noch unter dem Namen Elektro Föchterle GmbH bekannt, hat beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt. Diese Hiobsbotschaft vermeldeten am Donnerstag Kreditschützer.
Der Betrieb wurde im Jahr 2004 gegründet und firmierte seither als Elektro Föchterle GmbH. Erst Anfang September 2025 erfolgte die Umbenennung in EF Elektrowaren Handels GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Graz, Neufeldweg 250, war auf elektrotechnische Gesamtlösungen im Wohnbau und bei öffentlichen Projekten spezialisiert. Zum Leistungsspektrum zählten die Installation, Wartung und Überprüfung von Elektroanlagen.
1,1 Millionen Euro Verbindlichkeiten
Als Ursachen für die Insolvenz nennt der AKV Zahlungsausfälle von Kunden, gestiegene Energie- und Personalkosten sowie eine deutlich verschlechterte Marktlage im Bausektor. Die Verbindlichkeiten belaufen sich laut Gläubigerliste auf etwa 1,1 Millionen Euro.
Eine Sanierung oder Fortführung sei nicht geplant, das Unternehmen wird im Zuge des Insolvenzverfahrens liquidiert. Betroffen sind zehn Dienstnehmer und rund 75 Gläubiger.
