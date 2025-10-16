Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Insolvenz angemeldet

Bekannter Elektro-Betrieb aus Graz muss aufhören

Steiermark
16.10.2025 12:41
Als Mitursache für die Insolvenz wird die schwächelnde Baubranche genannt.
Als Mitursache für die Insolvenz wird die schwächelnde Baubranche genannt.(Bild: Birbaumer Christof)

Die EF Elektrowaren Handels GmbH, bis Anfang September noch unter dem Namen Elektro Föchterle GmbH bekannt, hat beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt. Diese Hiobsbotschaft vermeldeten am Donnerstag Kreditschützer.

0 Kommentare

Der Betrieb wurde im Jahr 2004  gegründet und firmierte seither als Elektro Föchterle GmbH. Erst Anfang September 2025 erfolgte die Umbenennung in EF Elektrowaren Handels GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Graz, Neufeldweg 250, war auf elektrotechnische Gesamtlösungen im Wohnbau und bei öffentlichen Projekten spezialisiert. Zum Leistungsspektrum zählten die Installation, Wartung und Überprüfung von Elektroanlagen.

1,1 Millionen Euro Verbindlichkeiten
Als Ursachen für die Insolvenz nennt der AKV Zahlungsausfälle von Kunden, gestiegene Energie- und Personalkosten sowie eine deutlich verschlechterte Marktlage im Bausektor. Die Verbindlichkeiten belaufen sich laut Gläubigerliste auf etwa 1,1 Millionen Euro.

Lesen Sie auch:
Die Firma mit Sitz in Graz ist insolvent.
22 Mio. Euro Schulden
Steirische Technologiefirma meldet Insolvenz an
01.10.2025

Eine Sanierung oder Fortführung sei nicht geplant, das Unternehmen wird im Zuge des Insolvenzverfahrens liquidiert. Betroffen sind zehn Dienstnehmer und rund 75 Gläubiger.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.120 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
230.387 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
153.838 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf