Bekannter Elektro-Betrieb aus Graz muss aufhören

Der Betrieb wurde im Jahr 2004 gegründet und firmierte seither als Elektro Föchterle GmbH. Erst Anfang September 2025 erfolgte die Umbenennung in EF Elektrowaren Handels GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Graz, Neufeldweg 250, war auf elektrotechnische Gesamtlösungen im Wohnbau und bei öffentlichen Projekten spezialisiert. Zum Leistungsspektrum zählten die Installation, Wartung und Überprüfung von Elektroanlagen.