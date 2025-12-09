Vorteilswelt
Kärntens Industrie setzt auf junge Talente

Kärnten
09.12.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: Helge Bauer)

Die Bedeutung der Lehre in der Industrie war selten so groß wie heute – das zeigt das Lehrlingsbarometer 2025 mehr als deutlich. In einer Zeit, in der der Arbeitsmarkt stark unter Druck steht, bleibt die Lehre in der Industrie ein stabiler Karriereanker für junge Menschen.

„Trotz eines herausfordernden Arbeitsmarkts bleibt die Industrielehre ein stabiler, zukunftssicherer Karriereweg, der jungen Menschen hervorragende Entwicklungschancen bietet“, betonen Timo Springer, Präsident der Industriellenvereinigung Kärnten, und Michael Velmeden, Obmann der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer Kärnten.

Timo Springer
Timo Springer(Bild: Helge Bauer)

Die aktuellen Zahlen unterstreichen den Trend: 1.931 Bewerbungen sind 2025 in den teilnehmenden Industriebetrieben eingelangt – aufgenommen werden konnten jedoch nur 214 Lehrlinge. Das große Missverhältnis zeigt nicht nur, wie attraktiv die Industrieberufe mittlerweile sind, sondern auch, wie wichtig sorgfältige Auswahlverfahren geworden sind.

Lehre mit Matura im Aufwärtstrend

Einen besonders starken Wachstumsschub erlebt eine Ausbildungsschiene, die Theorie und Praxis ideal verbindet: die Lehre mit Matura. Bereits 42,5 Prozent der neuen Lehrlinge absolvieren diesen kombinierten Bildungsweg, der praktische Fachkompetenz mit einer breiten Allgemeinbildung verknüpft. Für viele Jugendliche öffnet sich damit ein doppelter Karriereweg – mit beruflichen wie auch akademischen Möglichkeiten.

(Bild: Helge Bauer)
(Bild: Helge Bauer)

Schnuppern als Erfolgsfaktor für beide Seiten

Der direkte Kontakt mit dem Betrieb und der Einblick in den Arbeitsalltag bleiben entscheidende Erfolgsfaktoren. Durchschnittlich zwei Drittel aller aufgenommenen Lehrlinge haben vorab im Betrieb eine Schnupperlehre absolviert. Ein kurzer, aber wichtiger Praxistest – für beide Seiten. Denn Jugendliche erhalten ein realistisches Bild über den Berufsalltag und finden heraus, ob ihr Wunschberuf tatsächlich zu den eigenen Vorstellungen und Fähigkeiten passt, während Betriebe Motivation und Fähigkeiten der Lehrlinge besser einschätzen können. Ein Gewinn für beide Seiten.

Michael Velmeden
Michael Velmeden(Bild: Helge Bauer)

So findet man den richtigen Lehrberuf

Doch wie gelangen Jugendliche überhaupt zu einem Ausbildungsplatz, der wirklich zu ihnen passt? Orientierung ist gefragt – und die wird über die Plattformen www.industriekarriere.at und www.inlehre.at geboten. Dort finden Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte übersichtliche Informationen zu Lehrberufen und Lehrbetrieben in der Kärntner Industrie. Neu auf inlehre.at sind die Vorstellung des Lehrberufs des Monats und des Lehrbetriebs des Monats. Dieses Angebot soll zusätzliche Einblicke geben und Lust auf technische Ausbildungen machen.

Fachkräftemangel bleibt Herausforderung

Trotz positiver Entwicklungen zeigt sich auch 2025 ein hartnäckiger Engpass in bestimmten Bereichen. Besonders technische Fachrichtungen wie Metalltechnik, Elektrotechnik, Mechatronik und Prozesstechnik bleiben schwer zu besetzen. Genau deshalb gilt die Industrielehre als entscheidende Säule, um den Fachkräftebedarf von Kärntens Zukunft abzusichern.

