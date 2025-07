Trauer um Hulk Hogan und Polizeikurse gestrichen

Wrestling-Legende Hulk Hogan ist tot. Der legendäre Wrestler ist in seinem Haus in Florida gestorben. Und: Mehr als 400 Ausbildungsplätze an der Polizei fallen in sechs Bundesländern weg. Viele Bewerber hatten bereits ihr Leben umgestellt, Wohnungen gesucht, Jobs gekündigt - ohne zu wissen, dass ihr Traum von der Polizeikarriere zerplatzt. Wie kam es zu dieser Entscheidung, und welche Folgen hat sie für die jungen Nachwuchskräfte in Österreich? Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.