Zeugen in Linz gesucht, Kerosin-Sorgen und TV-Koch

Am Hauptplatz wurde ein Linzer Ende April von zwei unbekannten Männern brutal attackiert und schwer verletzt. Jetzt hofft er auf Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Außerdem: Kerosin-Sorgen, Preisdebatten und Streit um die Ticketsteuer: Ryanair-Österreich-Chef Andreas Gruber stellt sich bei uns in der Sendung den großen Fragen rund um Sommerflugverkehr und Standort Wien. Und: TV-Koch Christoph Held ist zu Gast im Studio: Er spricht über seinen Werdegang sowie über die Bedeutung und den Wert von Lebensmitteln. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.