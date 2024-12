Rekordbeute: Pensionistin übergab zwei Millionen €

Aus Angst vor einer „rumänischen Bande“ vertraute eine 73-jährige Niederösterreicherin ihren sündteuren Schmuck einem falschen Polizisten an. Der 19-jährige Wiener übergab den Koffer seinen Auftraggebern. Diese brachten die Beute in Rekordhöhe vermutlich in die Türkei. Dem Abholer drohen im Wiener Landl bis zu zehn Jahre Haft.