Seegrund am Mondsee: Trick brachte 7 Millionen ein

Kritische Fragen an zuständige Landesrätin

Hemetsberger wollte von der zuständigen Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) Details zum Verfahren wissen – und erfuhr durch die Beantwortung seiner Anfrage: „Ein Trick hat diesen Deal erst möglich gemacht“, schildert der Grüne, wie argumentiert wurde: „Im Sinne der Flächenwidmung ist dieses Seegrundstück zwar landwirtschaftliche Fläche, weil es aber in den letzten 15 Jahren nicht genutzt wurde, ist der Platz am See grundverkehrsrechtlich dann doch wieder keine landwirtschaftliche Nutzfläche. Damit hat man kurzerhand aus einem landwirtschaftlichen ein so genannten sonstiges Grundstück gemacht – zur freien Entfaltung lukrativer Immo-Pläne, denen nun kaum Grenzen gesetzt sind“, sagt Hemetsberger.