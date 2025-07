Gall starker Vierter, Arensman holt sich Tagessieg

Olympiasieger gab auf

Der Decathlon-Kapitän profitierte bei seiner Rangverbesserung auch von der Aufgabe von Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel. Der Belgier, in der Gesamtwertung auf Platz drei gelegen, stieg rund 100 Kilometer vor dem Ziel entkräftet vom Rad. Der Straßenweltmeister und Vuelta-Gewinner von 2022 hatte im Vorjahr die Tour auf Rang drei beendet. Im vergangenen Dezember warfen ihn schwere Trainingssturzverletzungen in der Saisonvorbereitung monatelang zurück. Bei der diesjährigen Tour-Auflage gewann er das Einzelzeitfahren am fünften Tag, in den Pyrenäen begann er aber zu schwächeln. Schon am Freitag im Bergzeitfahren verlor er viel Zeit auf das Spitzenduo.