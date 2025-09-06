Frankreichs Regierung verbietet Nikotinbeutel

Die französische Behörde für Lebensmittelsicherheit Anses hatte im November 2023 zu „besonderer Wachsamkeit“ bei Nikotinbeuteln aufgerufen. Derartige Produkte würden zu mehr Vergiftungsfällen führen, hieß es. Es handle sich um eine „wichtige Maßnahme, um die Jugendlichen zu schützen und die schädlichen Strategien einer Industrie zu durchkreuzen, die auf dem Markt der Abhängigkeit gedeiht, auf Kosten der öffentlichen Gesundheit“, teilte die Allianz gegen den Tabak mit.