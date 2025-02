Jessica Alba zeigt Fans neues Scheidungstattoo

„Heile, sei die beste Version von dir“

Im Gedicht (siehe Bilder unten) heißt es: „Deine Kinder werden dich eines Tages durchschauen. Sie werden dich als Menschen mit Fehlern und Traumata sehen. Trauer, die aus dir in ihre Leben geflossen ist. Jede kleine Wunde, die du versucht hast zu verstecken, jeder Riss in deinem Herzen, jeder Schmerz in deiner Seele. Deshalb heile für sie. Sie verdienen die beste Version von dir. Heile, damit sie nicht von dir geheilt werden müssen.“