Führerschein ab 17 für 40-Tonner ++ Sandfalle

Das Jugendschutzgesetz schützt 17-Jährige vor Rauchen und Alkohol – doch ab Herbst könnten sie plötzlich in 40-Tonnen-Sattelschleppern über Österreichs Straßen fahren. Wie kann das sein? Welche Risiken bringt das mit sich? Und: Im Badeort Montalto di Castro, nördlich von Rom, ist ein 17-Jähriger bei einem Unfall am Strand ums Leben gekommen. Gemeinsam mit seinen beiden kleinen Brüdern grub er ein Loch in den Sand – ein spielerischer Moment, der plötzlich tödlich endete. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.