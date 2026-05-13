1. ESC-Halbfinale und steht ORF-Chef schon fest?

Gestern Abend ging in der Wiener Stadthalle das erste Halbfinale des Songcontests über die Bühne. Zehn Finaltickets wurden vergeben – Schweden, Finnland und Griechenland sind weiter. UND: Wer wird neuer ORF-Chef? Hinter den Kulissen, nicht im Stiftungsrat, sondern in den Parteizentralen, scheint die Entscheidung laut „Krone“-Infos bereits gefallen zu sein. Das und mehr sehen Sie in der Sendung, moderiert von Jana Pasching.