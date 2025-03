„War ihre erste große Entscheidung und die letzte“

Falsche Werte durch Gelnagel?

Die Eltern wandten sich an den Wiener Rechtsanwalt Sascha Flatz, der nun einen Antrag auf Fortführung des Verfahrens stellt. Er zweifelt an, dass der Anästhesist durchgehend im OP-Saal anwesend war bzw. den Zustand der Patientin überwachte. Auch er geht von einem Zusammenhang mit der an einem Gelnagel angebrachten Pulsoxymetrie aus. „Wir wollen, dass die Chirurgin und die anwesenden Assistenten einvernommen werden.“ Laut Flatz sei es „kein Tod durch Unterlassen gewesen, sondern einer durch aktives Zutun“.