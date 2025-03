Oberösterreicher gründen Rüstungsindustrie-Cluster

Kann die Politik darauf stolz sein? In Oberösterreich wird mit der Erzeugung von Kriegsmaterial (etwa Munition für Granatwerfer) gutes Geld verdient, etwa vom deutschen Rüstungsgiganten Rheinmetall, der in unserem Bundesland drei Ableger hat. Landeshauptmann Thomas Stelzer will deren Kompetenz in die Auslage stellen – was für Diskussionen sorgen wird!