Ganz Gschnitz zittert jetzt vor weiteren Gewittern

Untere Stockwerke „kaputt“

Die Einsatzkräfte pumpten am Donnerstag noch zwei Keller aus. Die Bewohner können mittlerweile zumindest die oberen Stockwerke ihrer Häuser wieder bewohnen, die unteren Stockwerke seien aber „kaputt“. In der Zwischenzeit kamen sie laut Pranger großteils im Ort in freien Ferienwohnungen oder Hotels unter – „die Hilfsbereitschaft war sehr groß“. Bei den Aufräumarbeiten waren am Donnerstag noch 50 Feuerwehrleute im Einsatz: „Die Männer und Frauen machen alle einen super Job“, hielt der Ortschef fest. Auch das Bundesheer war noch mit 40 Kräften vertreten.