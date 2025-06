Militärfahrzeuge in Flammen ++ Heftige Unwetter

In der Nacht auf Sonntag gerieten auf dem MAN-Gelände in Erfurt sechs Bundeswehr-Lastwagen in Brand – ein aufgetauchtes Video auf russischen Propaganda-Kanälen zeigt die brennenden Fahrzeuge. Und am Donnerstag zog erneut eine schwere Gewitterfront mit Hagel, Sturmböen und Superzellen über Österreich und verursachte Millionenschäden. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 27. Juni, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.