Mehrere Einsätze wegen nächtlicher Unwetter

Außerdem geriet ein Pkw-Lenker ohne Führerschein auf der regennassen B26 in Rothengrub, einem Teil von Willendorf (Bezirk Neunkirchen), auf die Gegenfahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 55-Jährigen. Die Frau aus dem Bezirk Neunkirchen wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. Ein Alkotest mit dem 24-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung verlief positiv. Der Steirer wird angezeigt, teilte die niederösterreichische Polizei am Sonntag in einer Aussendung mit.