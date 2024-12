Warum dieser Salzsilo einen Cobra-Einsatz auslöste

Fertig mit den Nerven ist jenes Ehepaar (58, 60), das bekanntlich in Lochen am See (Oberösterreich) von seinem Nachbarn (76) bedroht und mit einer Art Pfefferspray attackiert wurde. Folge war ein Großeinsatz und die Festnahme des Seniors durch die Cobra. „Ich will nichts dazu sagen, sonst eskaliert die Sache vielleicht noch mehr“, so der 60-Jährige, dessen Gattin durch die Flüssigkeit leicht verletzt worden war.