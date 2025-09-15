Vorteilswelt
Nach Vollbremsung

Ausweichmanöver endet im Riedgraben

Vorarlberg
15.09.2025 11:55
Wer nicht die vierspurig ausgebaute Verbindung zwischen Lustenau und Dornbirn nutzt, läuft ...
Wer nicht die vierspurig ausgebaute Verbindung zwischen Lustenau und Dornbirn nutzt, läuft Gefahr, den linken Außenspiegel zu verlieren oder im Graben zu landen.(Bild: Stiplovsek Dietmar)

Nach einer Vollbremsung geriet am Sonntagabend ein Pkw-Lenker in der Zellgasse ins unbefestigte Bankett. Noch bevor er reagieren konnte, rutschte das Fahrzeug in den Straßengraben. 

0 Kommentare

Es war gegen 19.30 Uhr, als nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei drei Fahrzeuge hintereinander auf der Lustenauer Zellgasse unterwegs waren. Bei Kilometer 2,4 bremste der erste Lenker aus bisher unbekannten Gründen stark ab – und auch der nachfolgende Lenker tat dies. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, leitete der dritte Fahrer ebenfalls eine Vollbremsung ein. Gleichzeitig lenkte er nach rechts, der Wagen landete im Riedgraben.

Fahrer des ersten Pkw gesucht
Die beiden Insassen des Pkw blieben bei dem unfreiwilligen Ausflug in die Botanik unverletzt. Sie konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Am Pkw sowie am Bankett entstand Sachschaden. Für die Bergung durch ein Abschleppunternehmen musste die Zellgasse zwischen 20 und 20.30 Uhr vollständig gesperrt werden. Die Polizei bittet den Lenker oder die Lenkerin des ersten Fahrzeugs sowie allfällige Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Lustenau zu melden.

Vorarlberg
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Nach Vollbremsung
Ausweichmanöver endet im Riedgraben
Über Leben und Werk
Norman Douglas: Schottischer Dandy aus Thüringen
Reifenplatzer
Lkw-Fahrer (60) mäht Baustelleneinrichtung nieder
Siege müssen her
„Wenn du 30-mal Remis spielst, steigst du auch ab“
Keine Überlebenschance
77-jähriger Mann stürzt über 100 Meter in den Tod
