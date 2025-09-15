Ausweichmanöver endet im Riedgraben

Fahrer des ersten Pkw gesucht

Die beiden Insassen des Pkw blieben bei dem unfreiwilligen Ausflug in die Botanik unverletzt. Sie konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Am Pkw sowie am Bankett entstand Sachschaden. Für die Bergung durch ein Abschleppunternehmen musste die Zellgasse zwischen 20 und 20.30 Uhr vollständig gesperrt werden. Die Polizei bittet den Lenker oder die Lenkerin des ersten Fahrzeugs sowie allfällige Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Lustenau zu melden.