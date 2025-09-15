Ausweichmanöver endet im Riedgraben

Nach einer Vollbremsung geriet am Sonntagabend ein Pkw-Lenker in der Zellgasse ins unbefestigte Bankett. Noch bevor er reagieren konnte, rutschte das Fahrzeug in den Straßengraben.
Es war gegen 19.30 Uhr, als nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei drei Fahrzeuge hintereinander auf der Lustenauer Zellgasse unterwegs waren. Bei Kilometer 2,4 bremste der erste Lenker aus bisher unbekannten Gründen stark ab – und auch der nachfolgende Lenker tat dies. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, leitete der dritte Fahrer ebenfalls eine Vollbremsung ein. Gleichzeitig lenkte er nach rechts, der Wagen landete im Riedgraben.
Fahrer des ersten Pkw gesucht
Die beiden Insassen des Pkw blieben bei dem unfreiwilligen Ausflug in die Botanik unverletzt. Sie konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Am Pkw sowie am Bankett entstand Sachschaden. Für die Bergung durch ein Abschleppunternehmen musste die Zellgasse zwischen 20 und 20.30 Uhr vollständig gesperrt werden. Die Polizei bittet den Lenker oder die Lenkerin des ersten Fahrzeugs sowie allfällige Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Lustenau zu melden.
