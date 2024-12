Kriterien für Wohnkredite könnten gelockert werden

OeNB und FMA am Zug

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) und die Finanzmarktaufsicht (FMA) sollen nun Maßnahmen wie Leitlinien und kapitalbasierte Maßnahmen prüfen. Möglichkeiten seien etwa zusätzliche Kapitalpuffer und höhere Risikogewichte. In wirtschaftlich guten Zeiten könnte mit einem höheren Puffer Kapital aufgebaut und das Kreditwachstum gedämpft werden, in wirtschaftlich schlechteren Zeiten der Puffer wieder verringert werden, um dem entgegenzuwirken, dass da Kreditangebot immer knapper wird.