Bieber-Fans geschockt: „Justin braucht Hilfe!“

Doch nicht nur die Ehe-Probleme sollen aktuell an Bieber nagen. Er habe auch „eine tiefe Angst davor entwickelt, sich an Orten aufzuhalten, an denen viele Menschen sind“, erklärte der Insider. Es sei die „Angst vor großen Menschenmengen“, die eine der Gründe sei, warum der einstige Teeniestar „seit einiger Zeit nicht mehr auf Tournee war“.