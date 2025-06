Selenskyj in Wien ++ schärferes Waffenrecht kommt

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist erstmals zu einem offiziellen Besuch in Wien. Österreich war eines der letzten EU-Länder, die Selenskyj noch nicht besucht hat. Außerdem: Nach dem Amoklauf in Graz kündigte die Regierung ein schärferes Waffenrecht an. Ebenso soll es mehr Polizeipräsenz sowie Schulpsychologen geben.