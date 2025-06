Topsy Küppers im Alter von 93 Jahren verstorben

Erfolgreich auch abseits der Bühne

Neben ihrer Tätigkeit als Prinzipalin hat Küppers auch eine ganze Reihe an CDs und Büchern veröffentlicht, von „Alle Träume führen nach Wien. Ein Tatsachenroman“ über das Leben von Vera Kalman bis zu „Lauter liebe Leute. Ein dicker Brief an mein Publikum“, das vom Freud und Leid einer Theaterleiterin in Wien handelt. Eher unerfreulich gestaltete sich dann die Übergabe der Leitung ihres Theaters, hatte sich Küppers doch eine Frau als Nachfolgerin gewünscht. Der mit Ricky May verhandelte Vertrag kam aber schließlich wegen Unstimmigkeiten nicht zustande, neuer Prinzipal wurde der mittlerweile ebenfalls verstorbene Autor und Dramaturg Gerald Szyszkowitz.