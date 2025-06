Was bleibt ist wieder einmal das Lachen des Täters

Ein Serienmörder, der auf den Klang von Stimmen fixiert ist: Zumindest eine (auch musikalisch) spannende Ausgangslage für eine Opernkomposition. Schließlich steht hier die Stimme in all ihren Facetten ganz im Vordergrund. Für das Theater an der Wien hat Komponist Miroslav Srnka die wahre Geschichte des US-Soldaten Eddie Leonski als Musiktheater aufbereitet. Der Private hatte im Jahr 1942 in Australien drei Frauen getötet, die zuvor für ihn gesungen hatten – ehe er selbst gehängt wurde.