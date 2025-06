110.500 Euro für des Kaisers alte Kleider

Über 20 Jahre lang hält das Dorotheum unter der Ägide von Dr. Georg Ludwigstorff die jährliche Kaiserhaus-Auktion ab. Noch nie, so berichtet der Experte, war eine persönliche Uniform von Kaiser Franz Joseph als Feldmarschall in ungarischer Adjustierung angeboten worden. Diese absolute Rarität wurde am 12. Juni 2025 bei der Kaiserhaus-Auktion des Dorotheum versteigert und erreichte sensationelle 110.500 Euro, das Mehrfache der Erwartungen.