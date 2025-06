Offene Revolte gegen Thaler im Bezirk Kitzbühel

Genau daran stößt sich die WB-Bezirksleitung. Im offenen Brief an Präsidentin Thaler (adressiert auch an LH Anton Mattle, WB-Landesgeschäftsführerin Daniela Kampfl und Wirtschaftslandesrat Mario Gerber) heißt es einleitend: „Gemeinsam arbeiten für unsere Wirtschaft, kommunizieren auf Augenhöhe und Inhalte vor persönliche Befindlichkeiten stellen war und ist immer unser Ansatz in der Bezirksleitung des Wirtschaftsbundes Kitzbühel gewesen. Diese Grundsätze wurden in den letzten Wochen von WB-Landesseite mit Füßen getreten. Trotz mehrerer Anläufe wurde mit den führenden Funktionären nicht kommuniziert, auf Kompromissvorschläge nicht eingegangen, vielmehr sogar bei einem Treffen ohne Verabschiedung von unseren Lösungsvorschlägen davongelaufen.“