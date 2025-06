Kinder sind nach Corona-Pandemie wieder gesünder

Die Zahl neuer Fälle von Typ-2-Diabetes in dieser Altersgruppe geht zurück: „Der deutliche Anstieg der Neuerkrankungen am Typ-2-Diabetes, zu dem es bei Kindern und Jugendlichen in den Jahren 2021 und 2022 gekommen war, hat sich in den beiden Folgejahren nicht fortgesetzt“, schrieb das Deutsche Ärzteblatt zu der wissenschaftlichen Studie, die vor kurzem beim Diabetes-Kongress in Berlin präsentiert worden ist.