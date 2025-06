Dringend notwendig: Ihre Blutspende rettet Leben!

Rund um den Weltblutspendetag am 14. Juni liegt die „Woche des Lebens“, in der einmal mehr das Motto gilt: Deine Spende zählt!

Am Donnerstag, 12. Juni (9 bis 16), kann vor der Landesregierung am Arnulfplatz in Klagenfurt Blut gespendet werden. Auch Stammzellentypisierungen sind dort möglich.

Am Samstag, 14. Juni (10 bis 19 Uhr), ist das Rote Kreuz am Neuen Platz in Klagenfurt anzutreffen: Sie können Blut spenden, sich für eine Stammzellenspende typisieren lassen, die Blutgruppen Ihrer Kinder bestimmen lassen. Verpflegt werden Teilnehmer über die Feldküche des Katastrophenhilfsdienstes.

Am Sonntag, 15. Juni (10 bis 16 Uhr) wird im SOS-Kinderdorf in Moosburg das Familienfest gefeiert – auch dort können Sie Blut spenden, an der Stammzellentypisierung teilnehmen, die Blutgruppen Ihrer Kinder bestimmen lassen. Für die Kleinen gibt es Mitmachstationen und das Quiz: Die Reise des Blutes.