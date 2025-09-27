Britisches Königspaar besucht Papst Leo im Vatikan

Junge Frau stirbt bei Frontalcrash mit Alko-Lenker
Der britische König Charles III. (76) reist mit Camilla (78) in diesem Oktober zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate in den Vatikan.
Wie der Palast mitteilte, wird das Königspaar zum Staatsbesuch von Papst Leo XIV. empfangen. Er wird die erste Audienz von Charles beim neuen Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche sein.
Letzter Besuch erst im April
Das britische Königspaar hatte den Vatikan bereits im April besucht und Papst Franziskus getroffen – wenige Tage vor dessen Tod am 21. April. Charles und Camilla waren anlässlich ihres 20. Hochzeitstages zum Staatsbesuch in Italien. Früher als Thronfolger war Charles fünfmal im Vatikan gewesen, erstmals im April 1985.
