Britisches Königspaar besucht Papst Leo im Vatikan

Letzter Besuch erst im April

Das britische Königspaar hatte den Vatikan bereits im April besucht und Papst Franziskus getroffen – wenige Tage vor dessen Tod am 21. April. Charles und Camilla waren anlässlich ihres 20. Hochzeitstages zum Staatsbesuch in Italien. Früher als Thronfolger war Charles fünfmal im Vatikan gewesen, erstmals im April 1985.