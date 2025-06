Junge Blicke über den österreichischen Tellerrand

Unter dem Titel „Changing Perspectives. Aktuelle Fotografie aus Residencies von Accra bis New York“ versammelt das Fotomuseum WestLicht bis 4. August in einer Gruppenausstellung zahlreiche Arbeiten von 16 Künstlern. Der Fokus liegt entsprechend der Ausstellungsinstitution auf Arbeiten aus 33 fotografischen Projekten, die im Rahmen des Stipendiums in den Jahren 2019 und 2024 während mehrmonatiger Aufenthalte in Accra, Banff, London, Mexiko City, New York, Paris, Seoul und Tel Aviv entstanden sind.