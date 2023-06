Schwerer Sturz trübte die Rekordparty in Julbach

„Die Ärzte sind vorsichtig optimistisch, dass er keine Folgeschäden davonträgt“, sagt mit Bernhard Deschka der Rennleiter des legendären Motorrad-Bergrennens in Julbach nach dem Unfall des Taufkircheners Emanuel Reisinger (38). Der am Samstag im Training so schwer gestürzt war, dass er mit dem Notarzthubschrauber nach Linz gebracht und dort operiert werden musste. „Es dürfte ein Fahrfehler gewesen sein, das ist leider Teil des Motorsports“, so Deschka.