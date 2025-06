Tomasz Kirenczuk übernimmt ab 2026 das brut Wien

Chance für Entwicklung neuer Formate

In den kommenden Jahren will er auf Multidisziplinarität und queere Praktiken setzen. Die Zeit ohne feste Spielstätte sieht er als „Chance für Experimente und die Entwicklung neuer Formate“. So wolle er sowohl rund um das „Studio brut“ in Wien-Neubau als auch in St. Marx im öffentlichen Raum arbeiten und die Nachbarschaft an das brut heranführen, um die Community zu erweitern.