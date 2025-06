Salieri und Mozart: Mehr Noten-Duett als Duell

Antonio Salieri war mehr als nur Zeitgenosse. Als Hofkapellmeister prägte er 35 Jahre lang das Musikleben am kaiserlichen Hof, seine Opern wurden europaweit gespielt. „La grotta di Trofonio“ war ein Publikumserfolg – und auch Mozart hörte genau hin. In seinen Opern „Figaro“ und „Così fan tutte“ finden sich deutliche Bezüge auf Salieris Musik. Besonders bemerkenswert: Das Libretto zur „Così“ war ursprünglich für Salieri vorgesehen. Erste Vertonungen – darunter zwei Terzette – werden bis heute in der Nationalbibliothek sorgsamst gehütet.