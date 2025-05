Jeder achte Haushalt ist beim Fanclub dabei

„Das bedeutet, dass alle burgenländischen Haushalte profitieren, weil sie so Zugang zu Windstrom bekommen. Niemand könnte sich im Garten ein Windrad hinstellen, aber mit dem Fanclub kann man den Wind von der Parndorfer Platte im ganzen Land nutzen. So als ob es ein Windrad im eigenen Garten wäre“, veranschaulicht Sharma das Konzept dahinter. Das Gold des Burgenlands seien nunmal Wind und Sonne und beides würden Fanclub-Mitglieder zu ihrem Vorteil nutzen: „Den Windstrom bekommen sie vor allem in den Herbst- und Winter-Monaten und den PV-Strom untertags in den Frühlings- und Sommermonaten. So schafft der Fanclub eine gesamte Abdeckung über 365 Tage im Jahr.“