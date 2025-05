Bald schon mit sechs Jahren zur Feuerwehr

„Wer sich bereits mit sechs Jahren für die Feuerwehr begeistert und aktiv mit anpacken will, soll auch die Möglichkeit haben, dies zu tun. Was könnte es Besseres geben? Schon in diesem jungen Alter, wo viele in die Schule kommen, lernen Kinder den Umgang mit Verantwortung, sie können sich aktiv einbringen und leisten einen wertvollen Beitrag“, so Feuerwehrreferent Landesrat Daniel Fellner.