Indien: Frachtschiff mit 640 Containern gesunken

Zwölf Container mit Kalziumkarbid an Bord

Unter den gesunkenen Containern waren auch zwölf, in denen Kalziumkarbid transportiert wurde. Der Stoff wird in der Chemieindustrie unter anderem zur Produktion von Dünger verwendet. Angesichts des sensiblen Ökosystems an der Küste Keralas versuche die Küstenwache die Verschmutzung einzudämmen, erklärte die Marine.