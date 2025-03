Ländle-Mountainbiker so gut wie noch nie zuvor

Resultate, die hinsichtlich eines Platzes in einem Profi-Team wichtig sind. „Bei den Rennen konnte ich 69 Punkte holen“, sagte Scherrer, der sich in der UCI-Rangliste damit auf Platz 141 in der Elite und auf Rang 23 in der U23 verbesserte. „Das ist echt super! Damit sollte ich auch fürs erste Weltcuprennen im Mai in Nove Mesto einen richtig guten Startplatz haben.“