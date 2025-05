Höchstdotierter Klassikpreis geht nach Frankreich

In der südfranzösischen Festivalstadt wurde die Nachricht verständlicherweise mit Freude aufgenommen. Der erst am 3. Mai im Alter von 67 Jahren überraschend verstorbene Festivalintendant Pierre Audi hatte noch im Vorfeld eine Erklärung vorbereitet, in der es heißt: „Wir erhalten den Birgit Nilsson-Preis an einem Wendepunkt unserer 77-jährigen Geschichte. Er wird dem Festival helfen, die schwierigen Zeiten zu überstehen, die seinen künstlerischen Kurs bedrohen.“ Schwedens König Carl XVI. Gustaf wird den Nilsson-Preis 2025 am 21. Oktober im Stockholmer Konzerthaus überreichen.