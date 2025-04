Glasner zahlte Vertrauen von den Bossen zurück

Stolperstart für Österreicher in der Premier League

Im Herbst gab der schlechteste Saisonstart seit 1992/93 mit nur fünf Toren in acht Spielen Rätsel auf, schließlich hatte Crystal Palace in der vergangenen Saison sechs der letzten sieben Ligaspiele gewonnen und war am Ende auf Platz zwölf gelandet. Zwar verkaufte man im Sommer den überragenden Flügelspieler Michael Olise an Bayern München, doch im Kader standen immer noch Spieler wie Eberechi Eze, Jean-Philippe Mateta, Ismaila Sarr und Marc Guehi.