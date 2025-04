Wie Maibaum-Diebstahl zu „Spezialoperation“ wurde

„Spezialoperation“ war erfolgreich

Am Dienstag war der „Maibaum-Krimi“ um eine Facette reicher, denn nun hatten die Pichlinger Florianis in einer präzise vorbereiteten „Spezialoperation“ dem Roten Kreuz Linz-Süd quasi den Krieg erklärt und den Sanis deren Baum „gefladert“. Das las sich im nächsten launigen Posting so „Ohne Maibaum kann die FF Pichling nicht sein… In einem generalstabsmäßig geplanten Handstreich haben die Pichlinger Spezialeinsatzkräfte daher eine Ersatzbeschaffung vorgenommen. Rotes Kreuz Linz Süd, wir haben Forderungen“. Dazu wurden recht martialisch wirkende Aufnahmen der Feuerwehrleute in schwarzer Montur und Feuerschutzhauben gepostet.