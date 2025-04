Spektakuläre Wende! Ancelotti-Wechsel geplatzt?

Brasilien-Vertrag nicht unterschrieben

Nun könnte der Deal auf der Zielgeraden doch noch platzen. Wie „Realtotal“ berichtet, soll Ancelotti am Dienstag nach London gereist sein, um den Vertrag als brasilianischer Nationaltrainer zu unterschreiben. Im Gespräch war ein Vertrag, der zunächst bis zur WM 2026 läuft und danach per Option verlängert werden könnte. „Ancelotti reiste dem Vernehmen nach zur Mittagszeit zurück, ab 16 Uhr wurde bei Real wieder trainiert. Er sei zur Enttäuschung der Südamerikaner ins Flugzeug gestiegen, ohne unterschrieben zu haben. Entgegen der Erwartung, dass er das womöglich in Madrid nachholt, soll er Brasilien später abgesagt haben“, schreibt das Portal.