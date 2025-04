Flughafen zieht Bilanz: Zoll schlug 6400 Mal zu

Drogen, Schmuggelgeld, Fälschungen: Der Zoll am Flughafen Wien schlug 2024 deutlich öfter zu als im Jahr davor. Über 6400 Aufgriffe, darunter Cannabis, Millionen Euro in bar und gefälschte Markenware – Bilanz eines Spitzenjahrs für die Kontrolleinheiten in Schwechat.