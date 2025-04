Mini-Blackout in Linz sorgt für Verunsicherung

Was ist da los? In Teilen von Linz ist am späten Vormittag der Strom ausgefallen, was angesichts des Mega-Blackouts in Spanien freilich sofort Verunsicherung auslöst. Mehrere Ampeln waren betroffen, auch Straßenbahnen standen still. Laut Linz AG sollen Netzschwankungen die Ursache sein.