Vier Verletzte bei Auffahrunfall im Abendverkehr

Gemeinsam mit ihrer sechsjährigen Tochter fuhr am 28. April eine 24-Jährige aus Steyr gegen 16.30 Uhr mit ihrem Auto entlang der B 122 in Richtung Haager Straße in Steyr. Bei einer Parkplatzeinfahrt bremste der Wagen vor ihr ab, um abzubiegen, weshalb sie ebenfalls abbremste.